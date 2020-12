BECHAR : Démantèlement d’un réseau criminel de trafic de drogues

Cette opération a été menée sur la base de l’exploitation d’informations faisant état de l’existence d’un réseau criminel organisé qui projette de passer une quantité importante de drogue de la frontière marocaine vers la ville de Béchar. La filature d’un suspect a fini par son arrestation à bord d’un véhicule de marque Toyota Hilux au niveau de la ville de Lahmar. La fouille du véhicule a permis la saisie d’une quantité importante de kif traité d’un poids total de 33,9 kg soigneusement dissimulés sous une quantité de légumes. Le prolongement de l’enquête approfondie a conduit à l’identification d’un autre suspect impliqué dans l’affaire et qui a également été arrêté dans la ville de Lahmar roulant à bord d’un véhicule de marque Mitsubishi. Sous la supervision du procureur de la République, des perquisitions ont été menées au niveau des villes de Béchar et de Moughel, où un véhicule de type Shana, 60 comprimés de psychotropes de marque Chloraxan 5 mg, et 03 motocycles ont été saisis. Dans le courant de la soirée du 15 décembre, deux autres suspects âgés de 42 et 55 ans ont été arrêtés au niveau des villes de Lahmar et de Moughel et la saisie de deux véhicules, le premier de marque Hyundai Accent et le second de marque Hyundai Atos. L’opération a permis l’arrestation de 4 suspects, la saisie de 33,9 kg de kif traité, 05 voitures dont 2 véhicules utilitaires et 3 véhicules touristiques ainsi que 3 motocycles Les 4 suspects ont été déférés par devant le procureur général de la République près de la cour de Béchar le mercredi 16 décembre pour importation et trafic de drogues dans le cadre d’un réseau criminel organisé.