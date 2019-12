BECHAR : Arrestation de 4 braconniers à Beni Ounif

La fouille d’un véhicule de marque Chevrolet immatriculé dans la wilaya de Naâma au niveau d’un barrage de contrôle routier de la police à l’entrée nord de la ville de Béni Ounif a permis de découvrir une tête, six gigots et six épaules de mouflon, ce qui voudrait dire que les braconniers avaient tué trois spécimens de ce gibier protégé. La fouille minutieuse du véhicule a permis de découvrir un fusil de chasse de la 5ème catégorie, un fusil à répétition de 1ère catégorie, un chargeur contenant 7 balles de calibre 7.62 mm, 27 cartouches de calibre 16 et 20 mm, 2 couteaux et 6 téléphones portables. Une extension de compétence mandatée par le procureur de la République près le tribunal de Béchar à permis aux policiers de perquisitionner sur le territoire de la wilaya de Naâma les domiciles des 4 individus qui circulaient à bord de ce véhicule. Les enquêteurs ont découvert 2 chargeurs d’arme à feu vides, une douille de calibre 20 mm vide et une parka militaire. Les quatre mis en cause dans cette affaire seront prochainement présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Béchar.