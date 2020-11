BANC PUBLIC DEMONTE SAUVAGEMENT A EL BIAR : La wilaya d’Alger réagit

Trois agents du service d’entretien de la wilaya d’Alger ont démonté sauvagement des bancs publics à El Biar, comme le montre une vidéo filmée par des riverains et qui a été partagée ce mardi sur les réseaux sociaux provoquant ainsi l’indignation des internautes algériens. La vidéo montre un des agents, muni d’une massette, démonter violemment un banc public au niveau du boulevard Ali Khodja à El Biar sur les hauteurs d’Alger. Réagissant en début de soirée de mardi dans un communiqué diffusé sur Facebook, la wilaya d’Alger a qualifié de « barbare » la manière avec laquelle a été démonté le banc et dénoncé le comportement irresponsable de ces agents avec les biens de l’Etat. « Il était prévu que ces bancs soient démontés d’une façon convenable, qui préserve les biens de l’État, et qui permette de les réinstaller une nouvelle fois », a expliqué la wilaya d’Alger, qui a affirmé que l’agent en question a agi conformément aux instructions de la wilaya de démonter les bancs publics. La wilaya d’Alger a fait savoir dans son communiqué les agents en question ont été suspendus et d’une plainte sera déposée contre eux auprès du tribunal territorialement compétent par les services de l’APC d’El Biar.