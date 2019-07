BADR BANK DE TIARET : Une enquête sur un versement de 8 milliards de cts

Ces derniers ont voulu dénoncer les abus et les dysfonctionnements qui ont été toujours au menu de la gestion de cette banque qui se trouve actuellement à la croisée du chemin. En effet, et selon des sources sécuritaires, l'on apprend que durant la fin de l’année 2018, deux éleveurs, ayant pignon sur rue et spécialisés en trafic de jumbo, en l’occurrence: H.D et F.C, originaires des régions de Mahdia et Ksar-Chellala, se sont présentés à la direction de l'agence de la banque de développement rural de Tiaret et ce, pour opérer à un versement d'un montant de 8 milliards de centimes. Ce montant, précisent nos sources, est composé de billets de 200 dinars, fortement abîmés, ressemblant à des billets qui ont été déterrés d'une fosse et que ce montant en billets abîmés a été accepté par la direction de cette banque et aucune expertise n'a eu lieu et le versement a été fait dans une totale quiétude .Ce montant, objet de suspicion, a été dénoncé par certains employés auparavant mais cette affaire a été étouffée en ce temps pour refaire surface et mise à la loupe par les services de sécurité qui n'excluent pas que le montant des 8 milliards de centimes a été déterré à partir d'une cache de groupes terroristes déjà abattus par les forces de l’armée nationale populaire et dans le même contexte, certains employés et lors des auditions des services de sécurité ont dénoncé le manque de vigilance et aussi le dysfonctionnement de certaines mesures de sécurité et à ce titre, un employé a déclaré aux services de sécurité qu'il a fait déplacer un montant de plus de 8 milliards de centimes à bord d'une voiture de marque "Symbol", sans ordre de mission et le comble le montant était "caché" dans des sacs de sucre. L'on apprend de suite que la direction générale de Bank Badr, aurait rassuré les clients et dont le nombre repasserait 100 que leur argent et leurs dus seront récupérés mais la grogne de ces clients victimes du détournement des 50 milliards de centimes, prend d'autres proportions plus alarmantes. Nous y reviendrons.