BACCALAUREAT A MOSTAGANEM : Le lycée de Kheir-Eddine arrache la première place

La wilaya de Mostaganem a obtenu un taux appréciable de réussite au baccalauréat qui est de 59,79% correspondant à 4355 élèves ayant réussi à cette épreuve de fin cycle de l’enseignement secondaire. La candidate, Bensaoula Aziza du lycée Ould Kablia Saliha, filière « sciences exactes » a obtenu la meilleure moyenne à travers la wilaya avec 18,38/20, suivie de Djezzar Ikram, scolarisée au niveau du lycée « Abdelhak Benhamouda », avec une moyenne de 18,18 alors que la 3ème position a été décrochée par l’élève Kadri Wiam, scolarisée au niveau du lycée « Ahmed Boumehdi», avec une moyenne de 18,11. Notons que plus de 34 candidats ont été admis à cet examen avec une moyenne de plus de 17. Rappelons que le nombre global est de 10604 candidats dont 7419 scolarisés et 3185 candidats libres. S’agissant du classement des lycées en matière de réussite, c’est le lycée de Hammou Othmane de Kheir Eddine qui a occupé la première place avec un taux de réussite de 88,41 %. En 2ème position, le lycée, Hammou Belkacemi relevant de la commune d’Achaacha, avec un taux de 79,84% et en 3ème place, Houari Boumediene sis à Mansoura avec un taux de réussite de 77,89%. Le taux global est en nette progression, sachant que des mesures organiques ont été prises pour le bon déroulement des examens de fin d’année à travers les centres, a-t-on appris.