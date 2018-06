BACCALAUREAT 2018 : Plus de 700.000 candidats aux épreuves, dès demain

A cet effet, la ministre de l'Education nationale, Mme Nouria Benghabrit donnera le coup d'envoi des épreuves de cet examen de cinq jours (du 20 au 25 juin), depuis les wilayas de Khenchela et de Tebessa. D'après les statistiques fournies par le ministère, le nombre global des candidats aux épreuves du Baccalauréat s'élève à 709.448 candidats, soit en baisse de 7, 3% par rapport à l'année écoulée qui a enregistré 761.701. A cette occasion, 260.000 encadreurs seront mobilisés au niveau des centres d'examen et de regroupement et codage et de correction, et ce parmi 600.000 encadreurs mobilisés pour les trois examens nationaux, répartis entre personnel administratif, enseignants et professionnels à travers 18500 centres. Dans ce cadre, la ministre de l'Education nationale avait rassuré les candidats que les mêmes mesures prises lors des précédentes sessions seront reconduites cette année, avec la possibilité de choix entre deux sujets dans chaque matière en plus de l'octroie de 30 minutes supplémentaires, en plus du temps légal imparti à chaque épreuve. Parmi les mesures prises cette année pour sécuriser le Baccalauréat et garantir sa crédibilité, plusieurs secteurs concernés se sont mobilisés pour mener à bien cette importante échéance, à commencer par le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, qui avait fait part d'une "coupure de l'accès à Internet pendant une heure au début de chaque épreuve, en vue d'empêcher tout ce qui est susceptible d'impacter négativement cet examen, outre une coupure éventuelle d'accès aux sites des réseaux sociaux. Le ministère de l'Education nationale appliquera, pour sa part, les mêmes mesures prises lors des sessions précédentes, à savoir que les candidats au Baccalauréat, les enseignants, les surveillants, ainsi que le personnel administratif se verront interdire l'introduction des téléphones portables, Smartphones, tablettes, des écouteurs et de tout appareil intelligent dans les salles d'examen, et ce pour prévenir la fraude.