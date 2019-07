BAC : Oran affiche un taux de réussite de 57,21%

La wilaya d'Oran a enregistré un taux de réussite de 57,21% pour la session 2019 du baccalauréat ont été satisfaisants, selon la direction de l’éducation. Dès l’annonce des résultats, des bacheliers, et leurs parents et amis ont exprimé leurs joies. Des youyous fusaient de partout dans les quartiers et villages de la wilaya. La meilleure moyenne revient à un lauréat du lycée Kasdi Merbah à Hai El Bader commune d’Oran, qui a obtenu 18,59. %. Pour rappel, la direction de l’éducation a recensé 22.148 candidats aux épreuves du baccalauréat de la session 2018/2019 dont 7.121 candidats libres. Même si ce taux est légèrement inférieur à celui enregistré l’année passée, où 58,1% des candidats avaient décroché leur bac, la wilaya a obtenu une moyenne supérieure à la moyenne nationale qui est de 54,56%. Il y a lieu de noter que les préinscriptions et inscriptions définitives des nouveaux bacheliers, au titre de l’année universitaire 2019-2020, débuteront aujourd’hui. La première phase, qui se déroulera du 20 juillet au 3 août, portera sur l’exploitation des résultats du baccalauréat et la détermination des moyennes nationales minimales pour participer au classement dans certaines. La deuxième phase, qui s’étale du 4 au 17 août, portera sur la confirmation ou la réorientation ou les tests et entretiens pour les filières concernées. La troisième phase, qui s’étendra du 2 au 8 septembre, concernera les inscriptions définitives et les dossiers œuvres universitaires, alors que la 4ème phase, qui se tiendra du 2 au 12 septembre, portera sur le traitement des cas particuliers par les EES (PROGRES) et la réouverture du portail hébergement, bourse et transport. Le ministère souligne que la date limite du 12 septembre clôture, définitivement, les inscriptions au titre de l’année universitaire 2019-2020.