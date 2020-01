BAC ET BEM 2020 : Les sites d’inscriptions pour les candidats libres ouverts mercredi

L’Office national des examens et concours (ONEC) a annoncé, ce lundi 13 janvier, la réouverture des deux sites web pour permettre aux candidats libres à l’examen du baccalauréat et du BEM (brevet d’enseignement moyen) de confirmer leur inscription et de vérifier l’exactitude de leurs informations, a indiqué, un communiqué du Ministère de l’Éducation nationale. Pour ce qui est des candidats libres au BEM et au Bac (session 2020), l’ONEC informe l’ensemble des candidats de l’ouverture de deux (02) sites web. Le premier concerne le baccalauréat http://bac.onec .dz, et le second le BEM http : //bem.onec.dz, et ce, du 15 au 30 janvier 2020, en vue de permettre aux candidats de vérifier d’éventuelles erreurs dans les renseignements les concernant, a précisé le communiqué. Dans le cas d’une éventuelle erreur, le candidat est tenu d’adresser une lettre, à la direction de l’éducation, expliquant la nature de l’erreur, et ce, avant le 13 février prochain. « Dernier délai, l’ONEC déclinera toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ».