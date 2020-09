BAC A ORAN : Distribution de 12 mille masques de protection aux candidats

Dans le cadre de la prévention contre la Covid-19, la Chambre de l'Artisanat et de l'Artisanat a distribué ce mercredi passé à Oran 12 000 masques de protection à la direction de l'Education Nationale au profit des candidats qui passent l’examen du baccalauréat. Il s'agit de la deuxième opération du genre. Notons que la chambre susmentionnée avait précédemment fourni à la direction de l'Education 9 000 masques aux candidats du BEM (brevet d’enseignement moyen, comme l'a ajouté Nour al-Din Muhtar Thani. Ces masques ont été confectionnés dans un atelier récemment installé au Centre d'artisanat du quartier d'Al-Sabah au profit des candidats des examens de fin d’année, selon la même source. A titre indicatif, cette initiative s'inscrit dans un accord conclu entre la Chambre nationale de l'Artisanat et de l'Artisanat et Algérie Télécom.