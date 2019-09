Après une éclipse, parti TAJ sort de sa réserve !

Taj (Tajamou Amal El Jazair) tente de se repositionner sur la scène politique, il vient de faire sa réapparition en organisant sa première réunion depuis l’incarcération du président du parti, Amar Ghoul, le 18 juillet 2019. Il est sorti enfin de son mutisme jeudi dernier au siège national du parti, son bureau politique, en s’exprimant sur la situation politique actuelle. Comme à son accoutumée, il a apporté son appui à la proposition du chef d’état-major et vice-ministre de la défense nationale, pour ‘’mettre en pratique au plus vite les résolutions du dialogue particulièrement celles concernant la convocation du corps électoral et la mise en place d’une instance chargée de l’organisation et de la surveillance des élections», lit-on dans un communiqué rendu public. Selon lui, l’organisation d’une élection présidentielle «transparente» avant la fin de l’année c’est répondre aux revendications du peuple afin d’éviter les dangers de la crise que vit le pays et ses complications.