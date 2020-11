Algérie- Maroc : Benkirane veut l’ouverture des frontières :

L’ancien chef du gouvernement marocain, Abdelilah Benkirane, s’est exprimé sur les relations entre l’Algérie et le Maroc. Lors d’une conférence virtuelle accordée au centre Al Taraqi pour études stratégiques, l’ancien chef du gouvernement marocain a évoqué la situation politique et des frontières entre l’Algérie et le Maroc. En effet, Abdelilah Benkirane s’est dit étonné face à la fermeture permanente des frontières entre les deux pays qui dure depuis 26 ans. « Il est inconcevable que les frontières continuent à être fermées. Qu’est ce qui nous empêche pour relancer la construction de L’Union du Maghreb Arabe (regroupant l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie) », a-t-il dit. «En dépit du désaccord, les Algériens resteront à jamais nos frères », a-t-il ajouté, se demandant « pourquoi nous achetons le pétrole de la Russie et non pas de l’Algérie ? ». Rappelons qu’en 2012, Abdelilah Benkirane, à l’époque au pouvoir, a affirmé à l’ouverture du congrès de sa formation politique, le Parti pour la justice et le développement (PJD), qu’il «conviendrait de suivre l'exemple de l'Europe qui s'est constituée en un seul espace où les frontières fermées n'ont pas de raison d'être», avait rapporté la MAP. Cette prise de position pour l’ouverture de la frontière entre le Maroc et l’Algérie, fait suite à l’intervention de l’ancien ministre algérien des Affaires étrangères, Mourad Medelci, 4 jours plus tôt, pour qui «cette question n’est pas à l’ordre du jour». «Le Sahara est une question qui revêt une extrême importance pour le peuple marocain et toutes les composantes de la nation marocaine rejettent la division », avait souligné Abdelilah Benkirane. Optimiste, il a estimé -selon la presse marocaine qui rapporte l’information - que l’ouverture de la frontière et «l’avenir commun » qu’il appelle de ses vœux, se concrétiseront «à coup sûr».