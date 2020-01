Air Algérie menacée par des compagnies françaises !

La compagnie nationale Air Algérie est mise en danger par les nouvelles qui viennent de France. Et pour cause, Transavia, la filiale low-cost, du groupe Air France a récupéré la plus grosse partie des droits de trafic de la défunte Aigle Azur, disparue en septembre 2019, selon le quotidien économique français La Tribune. Air Algérie va donc connaître une concurrence rude de la part de la compagnie Transavia. Et pour cause, cette filiale du groupe Air France propose des prix imbattables. Elle vient de récupérer les principaux points forts de la compagnie Aigle Azur, particulièrement les créneaux horaires à Paris -Orly. En effet, le groupe Air France n'a pas eu besoin finalement de reprendre Aigle Azur pour récupérer ses créneaux de décollage et d'atterrissage à l'aéroport d'Orly. En fait, Transavia a récupéré 30 % de ces créneaux qui font du groupe français le plus grand gagnant de la redistribution des droits de trafic d'Aigle Azur. Les dirigeants d'Air Algérie devraient comprendre que la concurrence ne concernerait pas uniquement le vol entre Alger et Paris. Plusieurs autres villes en Algérie et en France sont dans la nouvelle configuration, née de la redistribution des droits de trafic d'Aigle Azur.