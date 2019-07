Abdelkader Bensalah ‘’piégé’’ au Caire

Abdelkader Bensalah était bien seul, au stade du Caire, à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique des nations. Double gravissime erreur protocolaire. D’abord, en se faisant accueillir à l’aéroport du Caire par un membre du gouvernement égyptien au lieu de son homologue. La réputation de l’Algérie s’en est trouvée écornée. L’entorse au protocole s’est poursuivie au stade du Caire où Abdelkader Bensalah s’est retrouvé seul, entouré des responsables du football africain et mondial, incarnés par les présidents de la Fifa et de la CAF et un membre du gouvernement égyptien. Ni Abdelfattah Al-Sissi ni le président sénégalais, Macky Sall, n’ont daigné faire le déplacement pour rehausser de leur présence la finale de la CAN-2019 animée par les deux meilleures sélections du moment.