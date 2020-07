Abdelghani Zaâlane acquitté dans l’affaire Tahkout

L’ancien ministre Abdelghani Zaâlane a été acquitté par le juge du tribunal de Sidi M’Hamed, dans le procès de l’affaire de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout. Rappelons que Zaâlane avait déjà été acquitté en décembre 2019 dans une autre affaire, celle des usines d’assemblage de véhicules et du financement occulte de la campagne électorale de Abdelaziz Bouteflika. Enfin, Abdeslam Bouchouareb, en fuite, a été condamné par contumace à 20 ans de prison. C’est la quatrième fois qu’il écope d’une telle peine. Tandis que les anciens ministres Amar Ghoul et Youcef Yousfi ont été condamnés respectivement à 3 ans de prison ferme et à 2 ans dont une année ferme.