Abdelghani Hamel condamné à 12 ans de prison ferme

L’ancien Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), le général-major Abdelghani Hamel a été condamné à 12 ans de prison ferme et son fils Chafik à trois ans de prison ferme. Le verdict a été prononcé jeudi soir par le tribunal correctionnel de Boumerdes, a rapporté le journal El Moudjahid. Selon la même source, les peines prononcées par le même tribunal sont comme suit : Les deux anciens walis de Tipaza, Abdelkader Kadi et Moussa Ghelai ont été condamnés à 12 ans de prison ferme. Mustapha Ayadi (ancien wali de Tipaza) a été condamné avec demande de placement sous mandat de dépôt à l’audience. L’ancien chef de sûreté de la wilaya de Tipaza, Salim Djadjai a été condamné à 3 ans de prison. L’ancien ministre des finances, Hadji Baba Ami a été condamné à 4 ans de prison ferme. Le DG des domaines, Djamel Kheznadji a bénéficié pour sa part de la relaxe. Pour rappel, le 1er avril dernier, Abdelghani Hamel a été condamné à 15 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars, par le tribunal de Sidi Mhamed d’Alger.