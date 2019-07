AZ …et le suspense continue !

Ça ne finirait donc jamais ces scandales qui m’étouffent le cœur et ces grognes d’El Hadja qui m’empoisonnent la vie avec ses exigences qui ne se terminent jamais ... Il n’y a pas de bouton pause, cet été, je ne vais pas prendre de vacances si ça continue comme ça, murmura Moul Frima, avant de claquer la porte et sauter dans sa Mazda pour aller retirer la carte du neveu d’ ‘’El-Maalama ‘’, son épouse. Il était 8 heures du matin, Moul Firma savait très bien que les administrations algériennes sont “de bons compagnons des grasses matinées”, avec ce soleil flambant, il faut compter encore une bonne heure pour que les premiers agents rejoignent leurs bureaux, alors, Moul Frima, met le cap sur la plage, les Sablettes, une occasion de sentir la pureté de sa meilleure plage d’antan, à l’heure où tous les estivants s’accrochent à leurs oreillers comme des morpions. Moul Firma, met sa musique préférée, ‘’Hadjou Lefkar’’, du chantre éternel du chant bédouin, Cheikh Hamada, il ouvre les fenêtres de sa Mazda et roule un tout petit peu plus vite que la limite autorisée, 90 km/h au compteur, Moul Firma est comme un roi dans sa voiture, ni policiers, ni gendarmes, ni même les jeunes de ‘’Harda’’ qui empoisonnent la route avec leurs motos. Moul Firma s’est senti seul au monde au milieu de sa plage, il respire encore l’air propre du vieux temps. Moul Firma avait tant répété au fond de lui-même qu’il était très heureux de se mettre sur pause, lâchant un gros soupir de déception de voir cette liberté partir en fumée, déçu de voir tous ces hôtels couvrant cette belle plage comme des champignons, sans aucun espace vert, ni même un petit jardin pour enfants ! Un véritable arsenal en béton armé qui enveloppe les poumons de cette splendide plage comme si on est aux portes d’une guerre chimique ! Soudain, Moul Firma fixe du regard, une tour d’un nouvel hôtel qui vient embrasser, l’hôtel AZ. Levant sa tête vers le haut, c’est bien les deux grosses lettres du Fameux AZ qui sont bien collées sur l’enseigne de ce nouveau-né, donc il appartient bien au mystérieux AZIZ ? Comptant avec ses doigts, l’hôtel AZ (1) et AZ (2) aux Sablettes, l’hôtel Mantana (3) à Mostaland, Une piscine et un toboggan à Mostaland (4) qui fait une recette d’1 milliard par jour, un complexe de thalassothérapie à Kharrouba (5) et un centre commercial en cours de réalisation (6) , Moul Firma bloqué dans sa tête , il se pose la question qui est AZ ? Murmurant d’une voix harassée : je sais qu’AZ, sont les quatre jeunes frères ‘’Kara’’ de Sétif, le patron est le frère ainé Abdelaziz, également le propriétaire de l’entreprise Time Com, distributeur exclusif des produits de l’opérateur de téléphonie mobile Ooredoo. Cet ‘’AZ’’ créé en 2015, devenu, en 2019 en 4 ans seulement, il devient un empire du tourisme !’’Moul Firma a été informé par son ami d’Alger, que AZ à trouvé le paradis mostaganemois durant la période de l’ancien wali Maabed en 2014 où il a bénéficié des assiettes de terrains pour construire son royaume d’hôtellerie à Mostaganem, mais Moul Firma soupçonne toujours l’existence d’une main puissante cachée derrière AZ, un dossier que Moul Firma va ouvrir bientôt ! Pressé par le temps d’aller retirer sa carte grise, Moul Firma, toujours dans le suspense, fut encore informé par l’agent du service des cartes grises que le chef de service a été coffré pour faux usage de faux et il devra patienter encore pour sa carte grise, et voilà encore un autre dossier à traiter dira Moul Firma avant de partir…adieu le congé ! A suivre…