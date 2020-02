AWEM ORAN : Placement de 34 personnes handicapées dans des administrations

De source proche de la directrice de l’agence de wilaya de l’emploi (AWEM) pas moins de 34 personnes à besoin spécifique ont été placées, durant l’année 2019, dans des entreprises publiques et privées, voire même des administrations de la wilaya d'Oran, selon un dernier bilan. La Direction de l’AWEM de la wilaya d’Oran a enregistré, en effet, pour l’année 2019, pas moins de 153 demandes d’emploi émanant des personnes de cette frange vulnérable, a-t-on fait savoir. Les placements ont été effectués dans le cadre de l’application des mesures prises par le Gouvernement visant, entre autres le développement des conditions d'insertion socioprofessionnelle en augmentant le taux de recrutement de 1% à 3% au minimum. «Pour cette année nous allons déployés beaucoup plus d’efforts en matière de placement des personnes handicapées», a souligné Mme Zitouni, signalant qu'un programme a été établi avec l’agence locale d’Es-Senia pour le recrutement des sourds-muets dans des entreprises économiques. En 2018, pas moins de 21 sourds-muets ont été recrutés par l’entreprise «Hygymed», spécialisée dans la fabrication des produits pharmaceutiques, matériels, appareils et instruments médico-chirurgicaux basée dans la zone industrielle d’Es-Senia, a-t-elle rappelé, déclarant que «nous souhaitons faire mieux par rapport à ce nous avons déjà réalisé dans ce sens».