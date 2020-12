AUTOROUTE EST –OUEST : Djerad inaugure le tronçon Chiffa-Berrouaghia

Effectuant une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Médéa, le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a inauguré, dimanche matin, le tronçon Chiffa-Berroughia sur l’autoroute Est –Ouest. L’occasion pour le Premier ministre de souligner «la poursuite des travaux de l'autoroute Nord-Sud jusqu'à la limite des frontières avec les pays du Sahel», dira-t-il, estimant que «ce projet est un grand acquis et d'une importance stratégique pour le pays». Par ailleurs, Djerad n’a pas manqué d’insister sur «l'importance de l'entretien régulier de l'infrastructure routière ainsi que la sécurisation des tunnels», a-t-il indiqué, en substance. Il est à noter que, réalisée par un groupement d’entreprises nationales et étrangères, l’autoroute Chiffa (Blida) - Berrouaghia (Médéa), d'une distance de 53 km, permet une jonction rapide entre le Nord du pays et les localités du Sud. Cette voie d’accès rapide est composée de 57 ouvrages d’art, 10 pénétrantes et deux tunnels de 4,8 km. Par ailleurs, le Premier ministre a donné le coup d’envoi de la rentrée de la formation professionnelle 2020/2021. Accompagné d’une délégation ministérielle, Abdelaziz Djerad a mis dans son discours, en relief "le contexte particulier dans lequel intervient cette rentrée, marquée par la crise sanitaire", invitant les futures stagiaires à respecter les mesures barrières. Parlant de la Formation professionnelle Abdelaziz Djerrad souligne qu'elle devrait être le fer de lance de la politique industrielle de l'Algérie dans le cadre du changement du modèle économique, jusque-là tiré exclusivement par la rente pétrolière. Le Premier ministre a insisté sur l'obligation de la mise à jour des programmes de formation professionnelle pour les adapter aux nouvelles technologies et aux besoins des entreprises. Et dans ce même cadre, il appelle aussi à la mise en place des programmes spécifiques pour les catégories sociales aux besoins spécifiques, afin de favoriser leur intégration dans la société.