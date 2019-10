ASSURER LES CULTURES DES CATASTROPHES NATURELLES : Les fellahs appelés à se rapprocher de la CRMA

Les assurances agricoles restent une solution inévitable pour une meilleure protection du patrimoine et du revenu des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs et ce, malgré le peu d'engouement des agriculteurs à protéger leurs cultures contre les risques climatiques ou les maladies épidémiologiques. Les statistiques concernant les polices d'assurance n'incitent pas à l'optimisme dans la mesure où la Caisse Nationale de Mutualité Agricole est impliquée dans le développement économique et social en accompagnant les mutations majeures de l’agriculture, ainsi que les agriculteurs eux-mêmes contre les risques. En milieu rural – lieu de prédilection de la CRMA – c’est l’activité agricole qui est à la base du développement économique et social. C’est donc l’agriculteur qui constitue la clé de la réussite des projets et programmes destinés à promouvoir les zones rurales, et par conséquent, c’est sur la famille rurale que doivent se concentrer les efforts d’informations, d’assistance et de formation. Il s’agit surtout de faire comprendre à ces derniers quels sont les avantages des pratiques actuelles sur la terre, sur son mode de vie et de le mettre en état d’accepter les risques liés à l’introduction des innovations et d’acquérir les compétences nécessaires pour les appliquer. La mutualité agricole se positionne comme un «Assureur Conseil», soucieux d’aider les agriculteurs à identifier et à maitriser les risques de leurs métiers et de leurs exploitations. L’objectif est de les aider à intégrer les mesures de sécurité préconisées dans le cadre de leurs activités. Les bureaux de la CRMA qui opérant dans la wilaya sont au nombre de 10 agences.