ASSAINISSEMENT DU FONCIER INDUSTRIEL A ORAN : 100 mises en demeure à de ‘’faux’’ investisseurs

Le gros des clients des ‘’parrains’’ du foncier industriel, se recrute parmi les importateurs, et ce, depuis l'annonce de la décision d'accorder aux walis la prérogative d'octroyer les terrains d'assiette au profit des investisseurs, a suscité divers commentaires. Depuis, il s’est avéré que les assiettes foncières attribuées par les Calpi et inoccupées durant des années se comptent par centaines. Un véritable scandale en perspective, sachant que toutes ces concessions ont été cédées ‘’légalement’’ par des commissions locales habilitées. La situation des zones industrielles, aux quatre coins de la wilaya d’Oran, fait ressortir une dérive gravissime qui traduit la mainmise de mafias locales, sur le potentiel industriel de nombreuses wilayas du pays. Le trafic a rapporté des sommes astronomiques à une faune d'affairistes qui a réussi à ‘’privatiser’’ les biens de l'Etat, en en faisant des produits de spéculation. La commission chargée d'établir l'état des lieux sur les projets en souffrance ayant bénéficié d'un foncier industriel dans le cadre du dispositif de concession poursuit son travail. A ce jour, une centaine de mises en demeure ont été notifiées par voie d'huissier de justice. Les concessionnaires qui ne passeront pas à l'action se verront annuler purement et simplement leurs actes de concession et les terrains récupérés seront réattribués», a indiqué jeudi 10 Janvier 2019, le wali d'Oran. Ainsi la nouvelle commission a permis de recenser des assiettes vierges à Madegh, mais aussi les mises en demeure à 100 bénéficiaires de projets d'investissement, non exploités à ce jour. La non-exploitation expose en effet le concessionnaire à une procédure de déchéance en vertu de l'ordonnance 04-08 du 1er septembre 2008, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement.