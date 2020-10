ARZEW : L’oued ‘’Ben Boulaid’’ transformé en décharge sauvage

Malgré les bonnes volontés et actions en faveur de la protection de la nature environnante, force est de constater que le chemin est encore long avant d'arriver à une étape de totale éradication des décharges sauvages. Preuve en est au niveau de la grande cité de Ben Boulaid relevant de la commune d'Arzew située à du chef-lieu de wilaya, le lit de l'oued appelé ‘’Oued Ben Boulaid’’ dont les eaux sont utilisées par les fellahs issus essentiellement des environs de ladite région dans l'irrigation de leurs terres agricoles. Malheureusement, une partie de celui-ci situé plus précisément près du CEM de. cette grande cité est devenu, une décharge sauvage et visible clairement au beau milieu du lit de cet oued obstrué par des citoyens indélicats originaires des lieux, selon des témoins oculaires. Il s’agit d’un gros monticule de débris, mélange de remblais et déchets ménagers carrément déversés par les riverains et même des eaux usées ce qui risque de contaminer les champs agricoles. De ce fait, la direction de l'environnement et l’APC d’Arzew sont vivement interpellées pour remédier à cette atteinte flagrante. Dans le même contexte, un caniveau bouché dans cette même cité des habitants nous ont signalé la d'une maison précaire sur un lit d'un oued, au vu et au su des autorités locales. Ceux-ci craignant avec l’obstruction du lit de cet oued, des inondations de leurs habitations situées à proximité de celui-ci et ce, durant cette saison hivernale où le COVID19 est toujours présent.