ARRESTATIONS EN CASCADE : La mafia du foncier tombe à Oran

Le frère de Hamel, des commissaires, des colonels, des maires et un député tombent dans les filets des enquêteurs. Impliqués dans une énorme affaire de détournement de foncier avec la complicité du directeur de l’agence foncière d’Oran, Mohamed Mebarki, en état d’arrestation, ce dernier crache le morceau sur les affaires de corruption et de dilapidation du foncier notamment au niveau de la daïra de Bir El Djir, d’où il n’a pas attendu longtemps pour dénoncer tous les noms de poids lourds, impliqués dans ce scandale du siècle . Le directeur de l’agence foncière, qui a été arrêté, alors qu’il tentait de quitter le pays par la voie maritime à bord d’une embarcation de fortune, a donné les noms de plusieurs hauts responsables impliqués dans cette affaire. Le frère de Hamel, des commissaires, des anciens colonels, les maires de Bir el Djir et Essenia, un député RND, des hommes d’affaires ainsi que l’ancien wali d’Oran Abdelghani Zaalane qui se trouve à la prison d’El Harrach. Tous ont été arrêtés, jeudi dernier dans le cadre d’affaires de détournement de foncier. Par ailleurs, des sources ont rapporté que les bureaux d’un homme d’affaires ‘’Flniste’’ proche de l’ex-DGSN Hamel, ont fait l’objet de perquisitions ce jeudi, et des cadres fonctionnaires de la wilaya d’Oran, ainsi que quatre hommes d’affaires ont été arrêtés au niveau de l’aéroport d’Oran, alors qu’ils tentaient de quitter le pays.