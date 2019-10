APRES AVOIR FUSTIGE LA POSITION DU PARTI DE MAKRI : Le MSP répond à Amar Saadani

« Quand Saadani s’érige en donneur de leçons de démocratie », a écrit Hamdadouche sur sa page facebook, en se demandant : «En quoi la position du MSP par rapport aux présidentielles dérange-t-elle Saidani?» Rappelons que Amar Saadani avait critiqué l’attitude des islamistes vis-à-vis des élections présidentielles et la crise actuelle, estimant qu’ «une telle position ne peut profiter qu’à l’Etat profond et à leurs anciens bourreaux». Saadani avait dit, faut-il le rappeler, que « le MSP veut -à travers sa position gagner la confiance du Hirak, sachant que bon nombre de ceux qui appartiennent à ce dernier son contre ce parti ». «Nos positions par rapport au Hirak sont claires et constantes, dont nous faisons partie tout comme les autres composantes de société algérienne. Il est tout à fait naturel que chaque parti politique qui tient sa légitimité du peuple se réfère à ce dernier lors de la prise de positions. En effet, on diffère de Saadani qui doit sa légitimité à la corruption, le despotisme et la fraude», a soutenu Hamdadouche. «La dernière position du Mouvement à propos des élections a montré ô combien elles sont nécessaires pour le pays. D’ailleurs, nous sommes favorables au prochain scrutin sans pour autant présenter un candidat. Et ce pour multiples raisons, entre autres absence des conditions idoines pour garantir la transparence du vote, notamment après ce Hirak pacifique qui réclame le changement du système auquel appartiennent Saadani & consorts», a-t-il expliqué. «L’attitude du Mouvement est une décision politique et souveraine prise par les instances du parti en toute transparence et démocratie…», a-t-il fait savoir.