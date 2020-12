APN : Chenine insiste sur la préservation de la voie constitutionnelle

Le président de l’Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a confirmé que la préservation de la voie constitutionnelle “épargne au pays de nombreux échecs et pièges” dissimulés pour l’Algérie, et que “la cohésion du peuple avec son armée augmentait la cohésion du front intérieur”. Au cours de la réunion du bureau de l’Assemblée populaire nationale M. Chenine a rappelé «les acquis de l’Algérie un an après que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a prêté serment constitutionnel. Il a déclaré que la préservation de la voie constitutionnelle, le pays a évité de nombreux échecs et pièges qui sont cachés pour l’Algérie. La cohésion du peuple avec son armée a accru l’union du front intérieur et a contribué au succès des réformes politiques, dont la plus importante a été l’amendement de la constitution en plus des projets de loi, des séances de dialogue et des conférences spécialisées dans divers domaines. Les sunnites ont également connu un mouvement diplomatique inhabituel malgré la pandémie de la Covid-19 et sa cause Suspendre certains projets et en reporter d’autres. Chenine a exprimé son «optimisme quant au fait que le début de la nouvelle année portera les signes de surmonter l’épidémie de Corona et de pouvoir ainsi surmonter tous les défis qui entourent l’Algérie ». Quant à l’ordre du jour de la réunion, le bureau a examiné trois demandes présentées respectivement par la commission du logement, de l’équipement et de l’irrigation pour organiser une visite de terrain dans la wilaya de Mila, la commission de la culture, de la communication et du tourisme pour organiser une visite de terrain dans les villes de Tamanrasset et de Djanet, le comité de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle pour organiser une journée parlementaire et une visite de terrain sur les effets des explosions dans la région de Reggan.