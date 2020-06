APC SIDI CHAHMI (ORAN) : Le maire, le SG et un chef d'entreprise sous contrôle judiciaire

Le juge d'instruction du tribunal de la cité Djamel vient de placer l'actuel maire de la commune de Sidi Chahmi en compagnie du secrétaire général et du chef d'entreprise pour ne pas citer de noms , du fait qu'ils sont connus dans cette localité, sous contrôle judiciaire, après avoir examiner les lourds dossiers des mis en cause dans des affaires de mauvaise gestion, passation de marchés frauduleux , faux et usage de faux, abus d'autorité, octroi d'indus privilèges et dilapidation de deniers publics. Le maire est mis en cause dans la même affaire examinée par la justice en fin de semaine dernière, ayant abouti à la mise en détention provisoire de l’ex maire de cette commune. Ce dernier occupe pour ce mandat le poste de vice- président de l’APC. L’ex-secrétaire général et un entrepreneur, ont été également placés sous contrôle judiciaire, par le tribunal de la cité Djamel dans le cadre de la même affaire. L’enquête sur cette affaire a été menée par les éléments relevant de la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya, suite à des plaintes alertant sur une magouille dans la gestion des marchés publics de la commune.