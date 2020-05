APC DE TIGHENNIF (MASCARA) : 14 membres plébiscitent un élu du MSP au poste de maire

Rien ne va plus à l'Assemblée populaire communale de Tighennif depuis les élections de Novembre 2017 et le bras de fer entres certains membres et le maire élu le mois de novembre 2017, qui a été suspendu de ses fonctions pour une affaire de justice, et la succession de deux administrateurs à ce poste suivis par deux autres maires par intérim pourtant plébiscités par leurs pairs et qui ne donnèrent pas satisfaction, puisque la situation n'a pas changé, les problèmes s’accumulèrent et les projets restèrent dans les tiroirs. La ville de Tighennif resta sombrée dans l'obscurité, la saleté, dans plusieurs quartiers, entre autres, et c'est toute l'APC dans l'impasse. Le wali, Seyouda Abdelkhalek, comme rapporté dans une dernière édition, gela les activités de l'APC et désigna le même administrateur qui a géré les services de la commune durant les mois de mars, avril et mai 2018, pour palier au retard enregistré. Néanmoins, 14 membres de l'APC de différentes obédiences dont six membres du Mouvement de la Société pour la Paix, viennent à leur tour d'adresser une nouvelle fois au chef de l’exécutif de la wilaya, une lettre datée du 19 mai en cours, dont une copie notifiée à nos soins, plébiscitant Kassas Gherici, un membre du parti de Abderrezak Makri, au poste de maire par intérim. Dans la lettre, les membres signataires, se disent engagés à assurer la stabilité de l'assemblée populaire communale et à résoudre les problèmes en suspens, et entendent garantir une gestion normale des affaires courantes de la commune, ainsi que plusieurs points cités dans la correspondance. Ceci dit, les citoyens qui ne savent pas à quel saint vouer, restent dans l'expectative d'une nouvelle ère qui les sortira de leur galère.