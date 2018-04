ANEM : 5000 employés observent un arrêt de travail

Et pour ne pas en rester à la simple revendication, l’administration et le partenaire sociale ont proposé, comme piste de solution à travers de nouvelles dispositions modificatives de la convention collective de l’ANEM, l’amélioration des conditions socio professionnelles de plus de 5000 employés. Ces nouvelles dispositions pouvant consolider les revendications du personnel, ont été rejetées en totalité par le ministère de tutelle. Le bureau syndical national rappelle que cette question est le principal point de revendication depuis maintenant des années. Depuis plusieurs années, le personnel a en vain informé la direction générale et a même alerté le ministère sur la nécessité revoir la convention collective jugée caduque et ne reflète plus ses aspirations légitimes. Le personnel rappelle qu’à l’issue d’une comparaison simple avec les autres structures relevant du ministère de tutelle, l’ANEM occupe la dernière place en matière de rémunération et d’ avantages accordés par rapport à ses missions qui ne cessent d’augmenter et les résultats encourageant sur le terrain, ce qui mène à dire, selon un gréviste, que le ministère utilise la politique des deux poids et deux mesures mais présente également le maillon faible de toute la chaine de l’emploi et de la sécurité sociale. En conséquence, les employés demeurent inquiets, aujourd’hui plus qu’hier, de constater que le problème reste en l’état, en dépit des promesses réitérées de prendre en charge cette question par les anciens ministres du secteur.