AMALZA (SIDI BEL ABBES) : Les habitants ferment la RN 94 pour réclamer la sécurité

Dans l'après-midi de dimanche dernier, des dizaines d'habitants d'Amalza , relevant de Mérine ,60 km au sud de Sidi Bel Abbès, se sont attroupés à la sortie de la localité et n'ont pas trouvé de mieux à faire que de fermer la RN 94. ''Cette action purement pacifique, ont lancé des représentants des protestataires, fait suite au départ des derniers éléments des forces de l'ANP relevant du détachement implanté à Amalza depuis 22 ans; Cette structure militaire nous était d'un apport considérable". ''Nous réclamons notre sécurité qui était auparavant assurée par différents corps paramilitaires dont certains ont tout simplement été dissous, ajoutent d'autres protestataires qui affirment que 02 P/APC, celui du chef-lieu de commune et son collègue de Téfessour habitent actuellement Amalza; mais face à la peur qui plane sur le village, ils seraient décidés à fuir les lieux de peur de représailles des groupes terroristes et nous laisser livrés à notre sort"! D'autres jeunes mécontents renchérissent :"Le siège du détachement ayant abrité les éléments de la garde communale est vacant et pourrait éventuellement être utilisé pour abriter une unité sécuritaire, quel que soit le corps dont elle dépend".