ALIMENTATION EN GAZ DE VILLE : Plus de 6000 foyers raccordés au réseau en 2018

Ainsi, au cours de l’année passée, 6 010 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel au niveau de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris d’une source de la wilaya. A cet effet et durant l’année 2018, le réseau public de distribution de gaz a été mis en service au profit de la commune de Sour avec (1 500 foyers) d’un montant de 74 millions de dinars. Cette somme s’ajoute au cout du raccordement au réseau de gaz naturel de la wilaya estimée à 27 millions de dinars. En ce sens, le réseau public de distribution de gaz naturel dans la commune d’Ain Boudinar a été mis en service avec le raccordement de 930 foyers sur une distance de 18 kilomètres pour un coût total d’environ 22 millions de dinars. Parallèlement à ces projets, il a été procédé au cours de la dernière année au raccordement de 3 960 foyers au réseau du gaz naturel au niveau des différents quartiers de la ville de Mostaganem et de ses communes, notamment dans les nouveaux quartiers et pôles urbains. La même source a révélé que les travaux de réalisation de quatre autres réseaux de distribution de gaz naturel se poursuivent au niveau des communes qui se situent à l’est de la wilaya. Ces réseaux concernent le raccordement de 753 foyers au niveau de la commune de Tazgait, environ 700 foyers au niveau de Nekmaria, 1650 foyers au niveau de la commune d’Achaacha et 1 300 autres dans la commune de Khadra avec une enveloppe financière de 980 millions de dinars. Toujours dans cette perspective, la société de distribution d’électricité et du gaz a programmé 18 opérations de réhabilitation et d’entretien des anciens réseaux , concernant 2 160 foyers, situés au niveau des quartiers de Kharouba , la cité Djebli Mohammed, Beymouth, Tidjditt, Diar El Hana, la pépinière et le centre-ville de Mostaganem Ainsi que d’autres régions situées au niveau des communes de Sayada et Mazagran, dont 5 sont en cours de réalisation, touchant quelque 576 foyers. Notant que la société de distribution d’électricité et de gaz de la wilaya de Mostaganem a réservé durant l’année dernière un montant de plus d’un milliard et 80 millions de DA pour raccorder 8 250 foyers au réseau de gaz naturel à travers les différentes régions et communes de la wilaya , ce qui a contribué à augmenter le taux de raccordement de cette matière énergétique essentiel de 50% en 2017 à 60% actuellement, a-t-on ajouté.