ALGERIENS BLOQUES A L’ETRANGER : Vers le rapatriement de 500 personnes de Tunisie

Une opération de rapatriement de 500 ressortissants algériens actuellement bloqués sur le territoire tunisien a été lancée lundi 3 août. Dans un communiqué rendu public par l’ENTV, le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu’une initiative de rapatriement de 500 personnes bloquées en Tunisie a été lancée ce lundi 03 août par l’Algérie. Cette opération sera effectuée via les frontières terrestres et concernera les Algériens bloqués en Tunisie, les citoyens Algériens récemment en Tunisie suite à des rapatriements d’autres pays, ainsi que des Tunisiens résidents légalement en Algérie. Ainsi, l’ambassade et les consulats d’Algérie en Tunisie ont été chargés d’établir les listes des personnes qui bénéficieront de cette opération de rapatriement. Pour rappel, les opérations de rapatriement des citoyens algériens bloqués à l'étranger se sont poursuivies dans leur deuxième phase (20-30 juillet) qui a concerné 9.536 citoyens en provenance de 32 pays sur 42 vols et deux traversées maritimes, a fait savoir le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.