ALGERIE TELECOM DE MASCARA : La fibre optique étendue à plus de 72 km

Dans son communiqué, la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de Mascara parle d'une extension de plus de 72 km de fibres optiques depuis le début de l'année en cours, et ce à travers les différentes communes de la wilaya, pour arriver à une distance totale de 2.260 km. Le but, concrétiser ses projets de fourniture de services téléphoniques et Internet, et préparer à mettre en place des multiservices et stations émettrices de la technologie de quatrième génération (IDOOM 4G LTE) dans les zones d'ombre. D'autre part, Algérie Télécom travaille pour mener à bien de nombreux projets visant à raccorder les institutions économiques, les services et les organismes publics, au réseau de fibres optiques qui leur garantit un transfert de données sûres et rapides, comme cela a été le cas avec les agences des banques extérieures d'Algérie (BEA) de Mascara et celle de Sig, ainsi que l'agence de la banque de développement local (BDL) de Mohammadia, l'usine Dulcesol située à Sig, l'annexe administrative de la zone 8 à Mascara, de la commune de Mascara et le bureau de poste de Ouled Bali. Plusieurs projets reflétant la volonté d'Algérie Télécom de vulgariser le réseau de fibres optiques sur l'ensemble de la wilaya de Mascara sont en cours de réalisation, alors que d'autres seront lancés avant la fin de l'année.