ALGERIE - COREE DU SUD : La coopération dans le domaine des micro-entreprises évoquée

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat a reçu l’ambassadeur de la République de Corée en Algérie, Lee Eun Yong, avec lequel il a évoqué l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine économique, a indiqué le ministère délégué dans un communiqué. A cette occasion, le ministre a passé en revue la nouvelle stratégie adoptée par le secteur des micro-entreprises au plan local et international, mettant en avant par la même l’importance apportée par le président de la République au créneau de l’économie des jeunes, placé au cœur des réformes initiées, a précisé le communiqué. M.Diafat a insisté, dans le même cadre, sur le nécessaire établissement de liens de coopération bilatérale dans ce domaine afin de permettre aux micro-entreprises algériennes de tirer profit de ses homologues coréennes. De son côté, l’ambassadeur sud-coréen a qualifié l’Algérie de "partenaire économique et stratégique aux yeux de son pays", d’où l’intérêt de booster les relations bilatérales dans le domaine des micro-entreprises, se disant ouvert à mettre en place un programme de coopération dans les domaines évoqués par M. Diafat, a conclu le communiqué.