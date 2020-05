ALGER : Restauration prochaine de l'immeuble partiellement effondré à Hussein Dey

Les services de la commune d'Hussein Dey émettront un avis de danger imminent aux habitants de l'immeuble 64 sis à Tripoli, dont les deux étages supérieurs se sont partiellement effondrés, les appelant à évacuer les lieux pour permettre aux services compétents de la wilaya d'Alger d'entamer immédiatement les travaux de restauration, a indiqué le président de l'Assemblée populaire communale (P/APC), Abdelkader Benraïda. Suite à la dernière rencontre réunissant le P/APC avec le wali délégué de la circonscription administrative d'Hussein Dey, des représentants de la wilaya, des techniciens de l'instance de contrôle des constructions et des représentants des habitants de l'immeuble exposé mercredi dernier à l'effondrement partiel, il a été décidé d'"émettre un avis de danger imminent obligeant l'évacuation des lieux dans les plus brefs délais afin de permettre aux services compétents de la wilaya d'entamer la reconstruction", a précisé M. Benraïda à l'APS. Le bâtiment comporte, selon le même responsable, "13 résidents dans des logements à usage d'habitation, commercial ou proposant des prestations de services", tous devant respecter cette décision pour sauver leur vie et éviter tout éventuel risque. De surcroît, une étude a été menée sur la possibilité de prendre en charge certains résidents (quelque 4 familles) en les hébergeant momentanément jusqu'à la fin des travaux de réaménagement".