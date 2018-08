AIN TURCK (ORAN) : Plus de collecte d’ordures depuis une semaine

Depuis plusieurs jours, les citoyens font face à une inquiétante situation en raison de la prolifération des décharges sauvages, notamment à proximité des quartiers des 350 logements sociaux, situés au chef-lieu. En effet, ce phénomène est devenu préoccupant du fait que les ordures ménagères sont présentes partout, sur les chaussées et trottoirs de la ville côtière, où des tonnes de détritus se sont accumulées ces derniers jours, comme à l’entrée de la cité de 250 logements, la cité Hai Bensemir… Les résidents du chef-lieu assistent, impuissants, à la dégradation de leur cadre de vie. «Nous n’en pouvons plus, notre santé est menacée tout comme celle de nos enfants», s'indigne un habitant de la région du marché inondé de tas d'ordures où se dégagent des odeurs nauséabondes qui provoquent des maladies à transmission hydrique (les MTH) . «La préservation de l'environnement dans notre localité semble passer en second plan, aussi bien chez les élus locaux que chez ceux des services concernés de l'environnement. Sinon comment expliquer que ces derniers ne réagissent pas et laissent la situation se dégrader en plein milieu urbain. Ne sont-ils pas conscients du danger que cela représente pour la santé publique?», regrette l’un des membres d’une association de protection de l’environnement. Le problème qui se pose est bien celui de l'absence des prestataires de service, propriétaires de camions collecteurs qui ont brillé par leur absence et qui n'auraient pas perçu leur dus depuis 05 mois de retard. C’est à cet effet, que la population locale interpelle les autorités locales à agir en urgence pour procéder à la régulation de ces prestataires de service, en vue de trouver une solution à cette inquiétante situation qui dure. Par ailleurs, le centre d’enfouissement technique d'El Ançor qui a été lancé en 2012, est pourtant opérationnel, pour recevoir des déchets ménagers. Cette décharge contrôlée doit recevoir en principe les déchets ménagers de toute la région. Les habitants de la localité exhortent les services concernés de procéder en toute urgence aux opérations de ramassage des ordures qui sont exposés à l'air libre depuis plus d'une semaine afin de faire face au phénomène des décharges sauvages qui se multiplient à travers le territoire de la commune de Ain Turck et qui perdure.