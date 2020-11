AIN TURCK (ORAN) : 30 constructions illicites démolies à la plage" les Corales"

Usant de ses prérogatives et appliquant la réglementation ayant trait à l’urbanisme et à la protection de l’environnement, l’édile n’est pas allé par 4 chemins pour faire exécuter cette décision émanant de l'actuel wali d'Oran, M. Messaoud Djari pour combattre le fléau des constructions illicites au niveau des plages à l'image de celui des" Corales," lieu privilégié des passeurs et harraga où ont été démolies 30 habitations dont 05 en constructions, et ce, en présence de la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement. Une opération rondement menée, qui a été saluée par le tout Oranais qui espère qu’elle se poursuivra et touchera les autres communes dont les maires continuent à pratiquer la politique de l’autruche ignorant les lois de la République. Le cas de la commune d'El Ançor est flagrant avec cette politique laxiste et « débonnaire » des élus locaux qui n’en ont cure et laissent faire. En effet, les constructions illicites pullulent et poussent comme des champignons, au vu et au su de tout le monde, occupant des espaces publics et des terrains appartenant à l’Etat. Le comble, c’est que maintenant on est passé à la vitesse supérieure en construisant des kiosques sur les trottoirs, à quelques mètres de l'école Touaza Kadda à Keddara sans permis de construire. Et, en l’absence de réactions, la saignée continue, l’on ne s’étonnera plus alors de voir un de ces jours des constructions qui occuperont carrément la voie publique. L’anarchie prend le pouvoir dans cette localité distante seulement d’une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la daïra de Ain Turck.