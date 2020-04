AIN TEMOUCHENT : Saisie de 1587 kg de farine destinée à la spéculation

Dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de spéculation des produits alimentaires de première nécessité ,les éléments de la sureté de daïra de Ain El Kihel relevant de la sureté de wilaya de Ain Temouchent ont réussi à saisir une quantité de produits alimentaires destinée à la spéculation et autres périmés .L’opération menée en coordination avec la direction du commerce a eu lieu suite à une information parvenue faisant état d’un garage qui sert au stockage de la farine. Munis d’une autorisation délivrée par le procureur de la République, les policiers ont perquisitionné le garage .Ils y ont découvert et saisi 1587 kg de farine ,produits alimentaires périmés et détergents périmés. Présenté devant la justice, le propriétaire du local a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, assortie d’une amende de 50 mille dinars, conclut le communiqué de la sureté de wilaya.