AIN TEMOUCHENT : Récupération d’un véhicule volé à Ain Larbaa

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Ain Larbaa relevant de la wilaya de Ain Temouchent, ont réussi à récupérer un véhicule volé au niveau de la rue de la ville de Ain Larbaa et procédé à l’arrestation du voleur. L’opération est survenue suite à une plainte déposée par la victime, faisant état du vol de son véhicule de marque Hyundai stationné devant son domicile .L’ouverture d’une enquête et l’entame des investigations par les policiers ont permis d’ identifier le suspect, en l’occurrence B.H. 34 ans et à son arrestation au niveau de la ville de Boutelilis relevant de la wilaya d’Oran, ainsi que la récupération du véhicule .Le mis en cause a été présenté par devant le procureur prés le tribunal de Hammam Bouhajar , et mis en détention préventive, conclut le communiqué de la sûreté de wilaya.