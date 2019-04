AIN TEMOUCHENT : Prochaine distribution de 680 LPL à Hammam Bouhdjar

Selon une source, il est pressenti avant la fin du mois en cours la distribution de 680 logements publics locatifs (LPL) au niveau de la commune de hammam Bouhdjar. Le promoteur vient de doubler les efforts afin d’honorer ses engagements pris devant le secrétaire général de la wilaya dernièrement un tirage au sort a été organisé pour les futurs occupants des dites logements. Selon la même source, la commission chargée des études des dossiers a enregistré et étudié plus de 2000 recours déposés on croit savoir qu’une quarantaine de postulants portés sur les listes initiales de bénéficiaires ont été rayés pour diverses causes.