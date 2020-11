AIN TEMOUCHENT : Électrification de 80 écoles par l’énergie solaire

Pas moins de 80 écoles primaires dans la wilaya d'Ain Temouchent ont bénéficié d'équipement et de raccordement au réseau d'énergie solaire. La directrice de wilaya de l'Energie, Rachida Melhani a indiqué que l'opération de raccordement de ces établissements scolaires à l'énergie solaire s'inscrit dans le cadre d'un programme, qui a touché depuis sa mise en œuvre en 2019, 80 écoles primaires réparties sur toutes les communes de la wilaya, particulièrement celles situées dans les zones d'ombre et les localités éloignées. L'opération a été financée par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales pour une enveloppe financière de 163 millions DA, le coût d'installation et de raccordement par école variant entre 2 millions et 3 millions DA suivant la superficie de l'école et le nombre de classes, a-t-on fait savoir. Le secteur de l'énergie œuvre, en coordination avec les collectivités locales à poursuivre la généralisation de l'utilisation de l'énergie solaire aux écoles suivant un programme qui se concrétise progressivement en fonction des priorités et des moyens financiers disponibles, a ajouté la responsable. Le programme de généralisation de l'utilisation de l'énergie solaire revêt un intérêt particulier surtout qu'il permet de réduire les dépenses publiques liées à la consommation d'énergie.