AIN TEMOUCHENT : 96%, taux de raccordement au réseau d’électricité

La wilaya de Ain Temouchent enregistre des taux de raccordement très satisfaisants en électricité et gaz de ville a indiqué à la presse, Mohamed Rahal, chef de service au réseau de gaz naturel au niveau de la direction. Le taux de raccordement en électricité a atteint 96% dont bénéficient 67700 foyers, principalement les zones éloignées situées sur tout le territoire de la wilaya, grâce à l’installation de quatre nouveaux transformateurs électriques de haute tension dont deux à Ain Temouchent, chef lieu de wilaya ,Beni -Saf et au niveau de la commune de Emir Abdelkader. Pour ce qui est du gaz de ville, le taux de raccordement est de l’ordre de 77% à travers les 28 communes que compte la wilaya, la deuxième opération en cours, concerne le lancement du raccordement au gaz de ville, des douars et agglomérations secondaires dépendant des communes.