AÏN TEDELES : Saisie de 210 cartouches de fusil de chasse

Selon des informations parvenues aux services de la sûreté urbaine d’Aïn-Tedelès avec des photos montrant deux personnes, dans une transaction commerciale de cartouches de fusil de chasse, une enquête a été immédiatement diligentée sur l'affaire .Après surveillance, les autorités de police ont pu identifier le client qui était en train d’acheter une quantité de cartouches, du suspect principal au niveau du domicile de ce dernier. L’acheteur en question a été arrêté en possession de 10 cartouches actives pour un fusil de chasse, de 12 mm lesquelles, ont été saisies. Un deuxième client visitant la même résidence du principal suspect fournisseur de cartouches, a également été arrêté à bord de son véhicule MARUTI, en possession de 200 cartouches actives (50 cartouches 12 mm et 150 cartouches 16 mm) .Interrogé, ce dernier a fini par avouer qu’il n’était qu’un simple intermédiaire dans la transaction, au profit d’une autre personne qui, également, a été arrêtée par la police judiciaire. La poursuite des investigations sur cette affaire a permis de réunir tous les éléments impliquant le suspect principal. Celui-ci a été identifié comme étant un homme âgé de 41 ans, résidant dans la localité d'Aïn-Tedelès qui a été arrêté à son tour, alors qu’il était en possession d'une somme de 61700,00 dinars, considérée comme un revenu de ses transactions commerciales tout en reconnaissant les charges qui sont retenues contre lui. Le suspect en question a été accusé de possession et de commercialisation, sans autorisation officielle des pouvoirs publics compétents, de cartouches réelles d’armes de chasse, destinées à une utilisation illégale. Un dossier de poursuites judiciaires a été établi à son encontre .Le mis en cause, a fait l’objet de présentation, par-devant M. le Procureur de la République près le tribunal d’Aïn-Tedelès, qui l’a écroué.