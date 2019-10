AÏN KADDA (SIDI BEL ABBES) : Des citoyens ferment la route pour réclamer le départ du maire

Ils lui reprocheraient de verser depuis son élection dans les affres de la mauvaise gestion des affaires municipales, le favoritisme et le mutisme à l'égard de la population.''Nous nous sommes rassemblés aujourd’hui, lançaient-ils, afin d'organiser ce mouvement pour dénoncer la piteuse situation sociale que nous traversons, notre marginalisation par l'ensemble des élus et responsables locaux et les formes de discrimination dont ils ont toujours fait part". D'autres représentants interviennent :"Nous exigeons l'ouverture immédiate d'une enquête menée par une brigade de recherches spécialisée, sur l'attribution douteuse de plusieurs projets de développement local, sur les constructions illicites ayant pris de l'ampleur ,le problème des 50 logements ruraux refusés par nos élus, la remise en cause des travaux du stade communal et de l'aménagement de la maison de jeunes, notre seul et unique refuge nous permettant d'oublier nos problèmes éternels auxquels nous sommes confrontés quotidiennement .Nous demandons la présence du wali "!