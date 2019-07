AIN BOUCHEKKIF (TIARET) : 5.000 bottes de foin brûlent dans un garage

Bienheureusement, le vigilante intervention d'une unité des éléments de la protection civile a fait éviter le pire et ce, en se déplaçant d'urgence vers les lieux où s'est produit un grand incendie ayant ravagé quelque 5.000 bottes de foin, stockés dans un grand garage à Ain-Bouchekkif, à quelque 17 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, apprend-on auprès de sources généralement bien informées qui ajoutent que l'origine des feux demeure toujours inconnue. En effet, apprend-on des mêmes sources, le garage en question se trouve dans une région rurale entre la commune de Tiaret et celle d'Ain-Bouchekkif et est mitoyen avec certaines habitations en signalant aussi que juste derrière ce garage se trouve un autre, réservé pour des vaches laitières et les efforts fournis par les éléments de la protection civile ont épargné les habitations et aussi l'autre garage d’être proie au feu. En somme, le pire a été évité et à l'heure ou nous mettons sous presse, l'on apprend que la situation a été maîtrisée et qu'une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale, territorialement compétents.