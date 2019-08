AFFAIRE HAMEL : Abdelmalek Boudiaf auditionné

Abdemalek Boudiaf, ancien ministre de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière, a quitté ce mercredi 14 août le siège de la Cour suprême à bord de son véhicule personnel, rapporte Ennahar TV. Abdelmalek Boudiaf a, en effet, été entendu par le juge enquêteur, en sa qualité d’ancien wali, dans le cadre de l’enquête sur une affaire relative à l’ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, et appelée communément « affaire Hamel ». Avant d’être nommé à la tête du ministère de la Santé en 2013, Abdelmalek Boudiaf était wali d’Oran pendant trois ans. De 2005 à 2010, il était wali de Constantine. Ainsi, il est le second ancien wali d’Oran qui est auditionné par la Cour suprême dans le cadre de l’affaire Hamel, après celle de l’ex-ministre des travaux publics, Abdelghani Zaalane et qui est placé sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach. Il doit répondre d'accusations de "corruption" dans plusieurs dossiers liées à sa gestion en tant qu'ancien wali, notamment dans l'affaire de l'ex DGSN, Abdelghani Hamel, ajoutent les mêmes sources.