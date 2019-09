AFFAIRE DES 701 KG DE COCAÏNE : La date du procès du fils de Tebboune et du chauffeur d’El Hamel fixée

Le procès du fils du candidat à la présidentielle, Abdelmadjid Tebboune et du chauffeur de l’ex directeur général de la sûreté nationale s’ouvre cette semaine, selon le site Ennahar Online. Les enquêtes sur les avantages accordés au principal accusé dans l’affaire des 701 kg de cocaïne, Kamel Chikhi dit El Bouchi sont terminées, indique la même source. Le procès impliquant le fils d’Abdelmadjid Tebboune et le chauffeur du général major Abdelghani Hamel a été programmé pour cette semaine. L’ex procureur de la République près le tribunal de Boudouaou et son adjoint ainsi que le fils de l’ancien ministre Nacer Mehal sont également cités dans cette affaire.