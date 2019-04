AEROPORT DE TUNIS : Saisie de plus de 100.000 euros sur un Algérien

La douane tunisienne a saisi, ce vendredi , 100.000 euros sur un ressortissant algérien à l'aéroport de Tunis. Il était en partance pour Istanbul (Turquie) et il avait rejoint la Tunisie par la frontière terrestre, selon les indications fournies par les services des douanes tunisiens. Le ressortissant avait déclaré qu'il n'était en possession que de 10.000 euros avant que les douaniers tunisiens ne découvrent la somme saisie à l'issue d'un contrôle d'usage. Le mis en cause a été ensuite soumis à une fouille physique les douaniers ont découvert qu’il avait dissimulé 5.000 euros dans ses vêtements. Les agents ont alors décidé d’inspecter ses bagages de manière stricte pour trouver plus de 96.000 euros cachés dans des boites de dattes. L'identité du ressortissant algérien n'a pas été révélée.