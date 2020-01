AEROPORT DE TINDOUF : Saisie de 2 drones équipés de caméras sophistiquées

Deux drones équipés de caméras sophistiquées viennent d’être saisis dans deux opérations de contrôle des bagages par la brigade des douanes algériennes en faction à l’aéroport de Tindouf. Selon une source de la direction régionale des douanes algériennes à Béchar un drone de type Dji-Mavic Zoom équipé de 9 caméras numériques HD et portant 8 hélices , une télécommande, 3 batteries et un chargeur 9 volts ont été saisis dans la valise d’un ressortissant étranger lors d’une opération de contrôle des bagages effectuée à 1 h et demie par la brigade des douanes algériennes en faction à l’aéroport de Tindouf. La valeur marchande de l’objet saisi est estimée à 247 000 DA. La saisie a fait l’objet d’un PV dressé contre le détenteur de ce drone. La même source fait part de la saisie d’un autre drone il y a 15 jours par la brigade des douanes algériennes en faction à l’aéroport de Tindouf lors d’une opération de contrôles des bagages. Ainsi, un drone de type Dji-Mavic Pro équipé de 3 caméras numériques dont une de type G HD 8 ND et 3 batteries ont été saisis dans un bagage à main d’un ressortissant étranger.