AEROPORT D'ORAN : Saisie de 6000 euros non déclarés

Les éléments de la police des frontières ont procédé, à l’aéroport international d’Oran, à l'interpellation d'une personne qui s’apprêtait à embarquer sur un vol à destination d’Istanbul (Turquie) en possession de 6000 euros non déclarés, en infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, indique lundi un communiqué des services de la Sûreté nationale. Par ailleurs, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Batna ont interpellé, lors d’un point de contrôle, un individu impliqué dans une affaire liée à la vente illicite de boissons alcoolisées et ont récupéré 9132 unités non facturées destinées au marché informel. Dans le même contexte, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Relizane ont interpellé huit personnes et récupéré 3294 unités de boissons alcoolisées destinées à la vente illicite.