AEROPORT D'ALGER : Plus de 97 millions de DA de marchandises saisies

Les services des Douanes (Division voyageurs) au niveau de l'aéroport international d'Alger ont saisi, entre début janvier et le 15 septembre 2020, des marchandises d'une valeur totale de 97,05 millions de DA, a rapporté l’APS citant la DGD. Les services des Douanes ont ainsi enregistré, durant cette période, 306 affaires contentieuses des marchandises, donnant lieu à des amendes encourues par les contrevenants d'une valeur de plus de 103 millions de DA. Les importantes saisies réalisées par nature de marchandises concernent notamment les armes (02 armes), d'une valeur de 37.486 DA et dont le montant des amendes encourues est de près de 75.000 DA. Elles concernent également une quantité de près de 6 kg de résine de cannabis, d'une valeur de près de 6 millions de DA et dont le montant des amendes encourues avoisine les 12 millions de DA, ainsi qu'une quantité de 150 unités de psychotropes, d'une valeur de 23.673 DA donnant lieu à des amendes d'un montant global de 47.346 DA, selon le même bilan. S'agissant des monnaies étrangères et matières aurifères, les services des Douanes ont fait état d'un bilan de saisis de 85.860 euros, de 21.050 dollars et d'une quantité de 869,39 grammes d'or et 1,62 kg d'argent, représentant au total une valeur de 16,35 millions de DA tandis que le montant des amendes encourues par les contrevenants a atteint plus de 37,7 millions de DA. Les services des Douanes ont également saisi durant la même période 898 cartouches de cigarettes, d'une valeur de 1,85 million de DA et 4958 téléphones mobiles d'une valeur globale de plus de 67,7 million de DA.