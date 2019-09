AEROPORT D’ALGER : Le PDG Tahar Allache limogé

Le P-DG de la Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger (SGSIA), Tahar Allache, a été limogé, ce mardi 24 septembre 2019, rapporte le HuffPost Algérie qui cite des sources internes à la société. Selon la même source, Tahar Allache est frappé depuis le 1er août dernier par une Interdiction de sortie du territoire national (ISTN) sur ordre du Procureur de la république près le tribunal de Dar El Beïda d’Alger. Le PDG de la SGSIA est accusé de corruption dans le cadre du projet de la nouvelle aérogare de l’aéroport international Houari-Boumediene d’Alger. « Le tribunal de Dar El Beida, avait ordonné au ministère des Transports « de tenir un Conseil d’administration extraordinaire » afin de suspendre le PDG de la SGSIA et le soumettre à une enquête », précise le HuffPost Algérie qui ajoute que « l’Etablissement de Gestion de Services Aéroportuaires d’Alger (EGSA) a procédé à son limogeage, suite à un conseil d’administration réunissant les deux parties. » « L’ordonnance, remise au ministère suite à une enquête de la Brigade économique et financière (BEF) date d’une vingtaine de jours. Le dossier de cette brigade, qui évoque plusieurs cas de malversations, détournement et corruption, avait été remis au Procureur et le juge d’instruction près le même tribunal », précise encore la même source, ajoutant que « l’affaire des britanniques Ultra Electronics n’était que la partie émergée de l’Iceberg ».